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    Нигматуллин: РПЛ не сможет вернуться к системе «весна-осень»

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    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался по поводу возможного перехода РПЛ на систему «весна-осень».

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    Ранее в РФС заявили о готовности рассмотреть переход на систему «весна-осень» в РПЛ в случае обращения клубов.

    «Я всегда выступал за систему "весна‑осень" в РПЛ — мне это очень близко. Данная система выглядит гораздо логичнее: весной начали и в этот же календарный год закончили играть чемпионат.

    Часто бывает так, что первые полгода одна команда выглядит хорошо, а через три месяца мы уже видим совершенно другую картину.

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    • Чемпионат из‑за длительной зимней паузы получается рваным. Мы всегда играли именно так.

    Но я думаю, что к этой системе будет вернуться крайне тяжело, наверное, даже невозможно.

    Зачем вообще переходили? Наверное, чтобы играть в европейском стиле. Думаю, что сейчас всех футболистов устраивает нынешняя система проведения чемпионата — они имеют два больших отпуска в году. У нас в свое время такого не было», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

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