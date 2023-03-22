Нигматуллин: РПЛ не сможет вернуться к системе «весна-осень»

Бывший вратарь «Локомотива»высказался по поводу возможного перехода РПЛ на систему «весна-осень».

Ранее в РФС заявили о готовности рассмотреть переход на систему «весна-осень» в РПЛ в случае обращения клубов.

«Я всегда выступал за систему "весна‑осень" в РПЛ — мне это очень близко. Данная система выглядит гораздо логичнее: весной начали и в этот же календарный год закончили играть чемпионат.

Часто бывает так, что первые полгода одна команда выглядит хорошо, а через три месяца мы уже видим совершенно другую картину.

Чемпионат из‑за длительной зимней паузы получается рваным. Мы всегда играли именно так.

Но я думаю, что к этой системе будет вернуться крайне тяжело, наверное, даже невозможно.

Зачем вообще переходили? Наверное, чтобы играть в европейском стиле. Думаю, что сейчас всех футболистов устраивает нынешняя система проведения чемпионата — они имеют два больших отпуска в году. У нас в свое время такого не было», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».