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    Круговой: В последних играх очень много позволили соперникам у своих ворот

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    Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о неудачной игре команды в матчах с «Динамо» (1:1, 4:5 по пен.) и ЦСКА (0:1).

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    «Кажется, что в последних матчах у "Зенита" были проблемы с мотивацией из-за большого отрыва? Возможно, со стороны действительно так выглядит, но у меня подобных ощущений нет.

    Просто в последнее время не получается забивать голы, реализовывать свои моменты. Надеюсь, после перерыва вернемся в оптимальное состояние и будем играть лучше.

    В каждом сезоне есть какие-то осечки и у нас, и у любого другого клуба. Это нормально. Думаю, такое неизбежно для любой команды. Да, сейчас получилось так, что проиграли "Динамо" и ЦСКА. Нельзя постоянно выигрывать и постоянно проигрывать.

    Неудачи всегда случаются, но все это проходит. Поэтому надо сейчас отдохнуть, проанализировать эти поражения и в апреле по-новому выходить на поле и побеждать.

    Всегда обидно проигрывать, независимо от того, какое у тебя место в турнирной таблице, какой отрыв от остальных команд. Мы очень хотели выиграть в последних матчах. Но не всегда идеально играли в обороне. Тут ведь самое главное — это качественно сыграть в защите. А в последних играх очень много моментов позволили соперникам создать у наших ворот. Отсюда и такие результаты.

    Если брать игру с ЦСКА, то у нас матчи на выезде вообще всегда получаются очень тяжело. Даже когда мы побеждаем. Но в любом случае надо отталкиваться от своей игры, её совершенствовать и придерживаться того, что нам говорит тренерский штаб. Возможно, с тем же ЦСКА мы не выполнили то, что просил Сергей Богданович (Семак)», — приводят слова Кругового «Известия».

    «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками в активе. Следом располагается «Ростов» (41).

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