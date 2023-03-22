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    Фоден: Мы хотим сделать еще один шаг — выиграть Лигу чемпионов

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    Нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден выразил желание выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

    Филип Фоден
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    Филип Фоден

    «Поражение от "Челси" в финале Лиги чемпионов? Я плакал. Я не люблю это показывать, но иногда за пределами поля бывают эмоциональные моменты.

    Я надеюсь, что в этом году мы сможем победить. Определённо, Лига чемпионов — это то, чего мы все сейчас хотим. Мы хотим сделать ещё один шаг. Мы были в финале, и, очевидно, было больно проиграть.

    Надеюсь, если мы снова туда доберёмся, то сможем использовать поражение в финале и опыт побед в Премьер-лиге и других турнирах, чтобы добиться успеха.

    Я все ещё достаточно молодой игрок, и чем больше важных матчей вы играете, тем лучше вы учитесь справляться с ними», — приводит слова Фодена Arab News.

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  • 15/03/2023

    • В нынешнем сезоне Фоден провел 6 матчей за «Манчестер Сити» и забил один гол. Команда встретится с четвертьфинале с «Баварией». Первая встреча состоится 11 апреля в Манчестере.

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