Фоден: Мы хотим сделать еще один шаг — выиграть Лигу чемпионов

Нападающийвыразил желание выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«Поражение от "Челси" в финале Лиги чемпионов? Я плакал. Я не люблю это показывать, но иногда за пределами поля бывают эмоциональные моменты.

Я надеюсь, что в этом году мы сможем победить. Определённо, Лига чемпионов — это то, чего мы все сейчас хотим. Мы хотим сделать ещё один шаг. Мы были в финале, и, очевидно, было больно проиграть.

Надеюсь, если мы снова туда доберёмся, то сможем использовать поражение в финале и опыт побед в Премьер-лиге и других турнирах, чтобы добиться успеха.

Я все ещё достаточно молодой игрок, и чем больше важных матчей вы играете, тем лучше вы учитесь справляться с ними», — приводит слова Фодена Arab News.

В нынешнем сезоне Фоден провел 6 матчей за «Манчестер Сити» и забил один гол. Команда встретится с четвертьфинале с «Баварией». Первая встреча состоится 11 апреля в Манчестере.