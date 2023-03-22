Бывший топ-менеджер «Спартака»: Зарема Салихова была сильно вовлечена в операционную деятельность клуба

Бывший коммерческий директор «Спартака»рассказал о том, как сильно была вовлечена в дела клуба, супруга

«Федун достаточно интенсивно участвовал в жизни и управлении клуба. Не только через совет директоров. Встречи с ним были достаточно частыми. Наверное, чуть реже, чем с собственником "Шахтера", но все равно они были регулярными.

Федун также был глубоко погружен в деятельность клуба по разным направлениям. Но если все же сравнивать двух президентов клубов, каждый из которых посвящал себя своему клубу, то учитывая что Ринат Ахметов не пропускал ни одной домашней игры, практически всегда ездил на выездные еврокубковые матчи, часто посещал тренировочную базу и стадион — у него вовлечение в ежедневную жизнь клуба было чуть больше. По крайней мере, насколько я видел в рамках своих функций в клубах.

С Заремой Салиховой я начал активно взаимодействовать по работе в мой второй приход в "Спартак" в 2020 году. Это было одно из существенных изменений в системе управления клубом. Она была сильно вовлечена в операционную деятельность. В мой первый контрактный период в клубе я с ней практически не пересекался. Насколько я понимаю, в тот период времени она не участвовала в управлении клубом, кроме благотворительного фонда», — сказал Атаманенко в интервью Sport24.