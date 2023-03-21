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    «Барселона» готовит новый контракт для Хави

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона
    «Барселона» намерена подписать новый контракт с главным тренером Хави, сообщает Marca.

    Хави
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    Хави

    По данным источника, каталонский клуб хочет предложить Хави продлить контракт минимум еще на год. Этот вопрос руководство клуба планирует обсудить со специалистом в июне.

    Напомним, Хави возглавляет «Барселона» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 26 туров чемпионата Испании «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 68 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на 12 очков.

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