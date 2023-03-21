«Барселона» готовит новый контракт для Хави

«Барселона» намерена подписать новый контракт с главным тренером, сообщает Marca.

По данным источника, каталонский клуб хочет предложить Хави продлить контракт минимум еще на год. Этот вопрос руководство клуба планирует обсудить со специалистом в июне.

Напомним, Хави возглавляет «Барселона» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.

Календарь и таблица испанской Примеры

После 26 туров чемпионата Испании «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 68 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на 12 очков.