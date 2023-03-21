Рэтклифф высказал мнение о продаже «Манчестер Юнайтед»

Джим Рэтклифф Фото: globallookpress.com
«Как определяется цена картины? Как определяется цена дома? Это не связано с тем, сколько стоит построить дом или сколько стоит нарисовать картину.
Чего не хочется делать, так это платить глупые цены, потому что впоследствии можно пожалеть об этом», — приводит слова Рэтклиффа Manchester Evening News.
Рэтклифф является владельцем швейцарской «Лозанны» и французской «Ниццы».
В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 50-ю очками в активе.