Рэтклифф высказал мнение о продаже «Манчестер Юнайтед»

Сэр, который сделал предложение о покупке, высказался о сумме выкупа клуба в € 6,5 млрд.

«Как определяется цена картины? Как определяется цена дома? Это не связано с тем, сколько стоит построить дом или сколько стоит нарисовать картину.

Чего не хочется делать, так это платить глупые цены, потому что впоследствии можно пожалеть об этом», — приводит слова Рэтклиффа Manchester Evening News.

Рэтклифф является владельцем швейцарской «Лозанны» и французской «Ниццы».

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 50-ю очками в активе.