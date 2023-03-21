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    Рэтклифф высказал мнение о продаже «Манчестер Юнайтед»

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    Сэр Джим Рэтклифф, который сделал предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», высказался о сумме выкупа клуба в € 6,5 млрд.

    Джим Рэтклифф
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    Джим Рэтклифф

    «Как определяется цена картины? Как определяется цена дома? Это не связано с тем, сколько стоит построить дом или сколько стоит нарисовать картину.

    Чего не хочется делать, так это платить глупые цены, потому что впоследствии можно пожалеть об этом», — приводит слова Рэтклиффа Manchester Evening News.

    Рэтклифф является владельцем швейцарской «Лозанны» и французской «Ниццы».

    В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 50-ю очками в активе.

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