Пиняев: Критиковать может только главный тренер, остальных нет смысла слушать

Полузащитник сборной России и «Локомотива»рассказал, как реагирует на критику.

«Когда ты выходишь играть за сборную, у тебя не может быть недонастроя. Настрой всегда максимальный, будь то игра с Узбекистаном или Таджикистаном. В играх с Ираном и Ираком также будет максимальный настрой. Будем стараться полностью выложиться и порадовать наших болельщиков.

Иран — это сильный соперник, который выступал на ЧМ. Причем у него были сильные матчи на турнире. К тому же у них есть Сердар Азмун, который выступал в РПЛ. Чуть больше сможем рассказать, когда будем изучать, готовиться к матчу. Будем больше владеть информацией.

Я не слышал много критики и привык не обращать внимание на то, что пишут или говорят. Для нас в любом случае это были полезные матчи [с Узбекистаном и Таджикистаном]. Все люди, которые разбираются в футболе, понимают, как сложно это в нынешней ситуации. Я на критику не обращал внимания, занимался своим делом.

Критиковать может только главный тренер [Валерий Карпин]. Буду слушать рассказы только тренерского штаба, остальных не вижу смысла слушать.

В какой‑то степени не чувствую себя дебютантом. Но я молодой футболист, поэтому еще есть ощущение, что как‑то непривычно, некомфортно. Но со временем все пройдет, период адаптации проходит хорошо. Все довольны, все рады», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.