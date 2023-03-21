Карпин: Сейчас договорняков в России, думаю, нет — лет 10 назад, наверное, были

Наставник сборной Россииотреагировал на заявление жены экс-владельцао том, что «единственное, в чем он может обвинять Федуна, — что отказывался покупать игры и судей».

«Все, что Зарема говорит… Во-первых, она женщина. Во-вторых, она мать, уже не знаю, сколько детей родила Федуну. Отвечать ей — неправильно, с моей точки зрения. Ей отвечать нельзя. Она говорит о вещах, когда она даже не была матерью пятерых детей, даже женой еще не была. То есть понимаешь, кем она была. Поэтому отвечать ей — неправильно. Она про те времена говорит. 10-й, 11-й, 12-й годы. Пускай Федун выйдет и скажет тогда. Федуну можно было бы что-то ответить. А ей — не нужно и неправильно.

Договорные матчи? Сейчас, я думаю, что нет. Я не знаю, но думаю — хотя доказательств нет — что раньше были. Лет 10 назад, наверное, были. Сейчас, я думаю, их нет. Не слышу даже про них. Слухами земля полнится. Раньше это бывало. Сейчас — нет. Если и было, то давно. В последнее время я не слышал, не слышу про это», — заявил Карпин ютуб-каналу «Фабрика Футбола».