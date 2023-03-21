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    Гладилин заявил, что РПЛ стоит вернуться к системе «весна-осень»

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    Экс-футболист сборной России Валерий Гладилин высказал мнение о системе проведения российских соревнований.

    Валерий Гладилин
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    Валерий Гладилин

    «Если говорить о чемпионате России в целом, то вернуться к системе "весна-осень" — правильно. Чемпионат идёт не только в высшей лиге, но и в Первой, и во Второй лигах.

    У нас большие регионы, и много таких, где весна приходит поздно. Не везде есть инфраструктура, чтобы были крытые манежи. Поэтому это важно в целях развития российского футбола.

    А для высшей лиги можно сделать комбинированный вариант — надо подумать. Потому что здесь резкие переходы и бросания из одного в другое.

    Тот переход, который делался с целью подравняться с Европой, сейчас не так целесообразно выглядит. Потому что сегодня это не столь важно. Особенно в условиях, где мы не играем в еврокубках.

    Зачем в ущерб себе идти навстречу Европе? Та смены системы была с одной целью — если в Европе играть, тогда надо по европейским лекалам», — сказал Гладилин Чемпионату.

  • РФС рассмотрит переход на систему «весна-осень» в РПЛ в случае обращения клубов
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    • Напомним, что РФС может рассмотреть переход на систему «весна‑осень» в том числе в РПЛ, если такая инициатива будет исходить от клубов.

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