В матчах АПЛ введут паузы для игроков-мусульман во время Рамадана

В матчах Премьер-лиги будет введена пауза во время матчей, которые будут проходить в Рамадан, сообщает Sky Sports.

Рамадан — девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения.

В 2023 году Рамадан продлится с 23 марта по 21 апреля. В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.

По данным источника, английские арбитры получили рекомендации делать паузы во время игр, чтобы футболисты могли прервать голодание, приняв жидкости, энергетические гели или добавки.

Судьям также рекомендовали еще до начала матчей определять игроков, которым может понадобиться прервать голодание во время матчей.