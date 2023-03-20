Забитцер: Я очень счастлив быть в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитникподелился первыми впечатлениями от выступления за английскую команду.

«Мне пришлось принять быстрое решение о переходе в январе. Я был сосредоточен на этом, было ясно, что это просто аренда до лета.

Я принимаю каждую игру такой, какой она есть, я очень счастлив быть здесь. Я буду выкладываться на 100 процентов, что бы ни случилось летом.

Посмотрим, что будет дальше. Я очень счастлив быть частью этой команды, этого удивительного клуба, и я чувствую себя очень желанным гостем. Я очень счастлив в данный момент», — приводит слова Забитцера Sky Sports.

Забитцер успел провести в составе «красных дьяволов» девять матчей, в которых отметился одним голом.