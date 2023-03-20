ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп Гвардиола и Микель Артета Артета, Хави и еще топ-5 учеников Гвардиолы
  • 15:26
    • «Адмирал» вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме и сократил счет в серии
  • 15:16
    • Игроки «Тоттенхэма» хотят, чтобы Конте покинул команду
  • 14:43
    • Серджи Роберто: Надеюсь, Месси вернется в «Барсу». Мы ждем его
  • 13:45
    • Барриос может пропустить ближайшие матчи «Зенита»
  • 12:51
    • «Астон Вилла» хочет подписать Лукаку
    Все новости спорта

    Забитцер: Я очень счастлив быть в «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер поделился первыми впечатлениями от выступления за английскую команду.

    Марсель Забитцер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марсель Забитцер

    «Мне пришлось принять быстрое решение о переходе в январе. Я был сосредоточен на этом, было ясно, что это просто аренда до лета.

    Я принимаю каждую игру такой, какой она есть, я очень счастлив быть здесь. Я буду выкладываться на 100 процентов, что бы ни случилось летом.

    Посмотрим, что будет дальше. Я очень счастлив быть частью этой команды, этого удивительного клуба, и я чувствую себя очень желанным гостем. Я очень счастлив в данный момент», — приводит слова Забитцера Sky Sports.

    Забитцер успел провести в составе «красных дьяволов» девять матчей, в которых отметился одним голом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА доведет преимущество до максимально выгодного
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Стоит ждать голевого бартера
  • «Мирандес» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Металлург» Мг и «Авангард» вновь поднимут планку результативности
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мирандес — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.00
  • Экспресс дня 21 марта
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Питтсбург — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рома (жен) — Барселона (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры