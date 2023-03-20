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    Тихонов: За первое место «Спартаку» и «Ростову» будет тяжело побороться

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    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне чемпионата России.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «Поражение "Зенита" — шанс для "Спартака"? Я думаю, что это шанс. Почему нет? Даже просто не проиграй "Спартак" в Оренбурге, то уже было бы не восемь, а семь очков. Еще осталось 10 туров — это 30 очков. Я думаю, что "Спартак" об этом жалеет, как и "Зенит", что он не взял очки с армейцами.

    Все забывают о "Ростове", но мы видим, как Карпин ведет себя при победе — он сильно недоволен игрой. Зная Карпина, он максималист и для него игра, которую показывает его команда, иногда в каких-то моментах важнее. Мы прекрасно понимаем, что у "Ростова" очень хорошие шансы зацепиться не только за тройку, но и попытаться зацепиться за двойку.

    Последние матчи "Зенита" дают надежду на борьбу за чемпионство? Есть много нюансов. Много сейчас судейских ошибок. Вроде бы и ВАР есть, но все равно. Я думаю, за первое место "Спартаку" и "Ростову" будет тяжело побороться», — приводит слова Тихонова «Спорт День за Днем».

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