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    Смородская: По первым матчам «Локомотива» можно сказать, что клуб на правильном пути

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    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценил игру команды под руководством Михаила Галактионова.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Преждевременно рассуждать, добьётся ли "Локомотив" с Галактионовым успеха в будущем. Надо посмотреть, как команда будет играть в дальнейшем.

    Одна волевая победа — это ещё не показатель. Но по первым матчам Галактионова у руля клуба можно сказать, что "Локомотив" на правильном пути», — сказала Смородская Чемпионату.

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