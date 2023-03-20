Смородская: По первым матчам «Локомотива» можно сказать, что клуб на правильном пути

Экс-президентоценил игру команды под руководством

«Преждевременно рассуждать, добьётся ли "Локомотив" с Галактионовым успеха в будущем. Надо посмотреть, как команда будет играть в дальнейшем.

Одна волевая победа — это ещё не показатель. Но по первым матчам Галактионова у руля клуба можно сказать, что "Локомотив" на правильном пути», — сказала Смородская Чемпионату.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в активе. Команда в результате трехматчевой победной серии покинула зону вылета.