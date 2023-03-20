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    Пиняев: Надеемся, получится позитивно провести матчи с Ираном и Ираком

    Футбол Сборная России Футбол России Локомотив
    Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, с каким настроением приехал в расположение сборной России.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.

    «Соскучились. Рады всех видеть. Надеемся, что получится позитивно провести матчи, которые у нас запланированы.

    Приехал вчера. Чем занимались? У нас была восстановительная тренировка для тех, кто сыграл. После были процедуры, массаж. День посвятили восстановлению и тому, чтобы подойти в лучших кондициях к матчу за сборную», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

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