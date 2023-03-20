Пиняев: Надеемся, получится позитивно провести матчи с Ираном и Ираком

Полузащитник «Локомотива»рассказал, с каким настроением приехал в расположение сборной

Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.

«Соскучились. Рады всех видеть. Надеемся, что получится позитивно провести матчи, которые у нас запланированы.

Приехал вчера. Чем занимались? У нас была восстановительная тренировка для тех, кто сыграл. После были процедуры, массаж. День посвятили восстановлению и тому, чтобы подойти в лучших кондициях к матчу за сборную», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук и хавбек «Монако» пропустят товарищеские матчи с Ираном и Ираком из-за травм.