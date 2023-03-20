Карпин — о 8 игроках «Спартака» в сборной: Это никакой не троллинг — это реальность наша

Главный тренер сборной Россиивысказался о вызове в национальную команду восьми игроков московского

«Это никакой не троллинг — это реальность наша. Сколько русских футболистов постоянно играет в "Зените"? Малком и Клаудиньо? Они еще не могут быть привлечены за сборную. Караваев, Кузяев и где-то там Мостовой. Иногда Круговой.

А сколько россиян играет в "Спартаке"? Так как троллинг? Они идут на 2-м месте. В "Ростове" тоже много русских и тоже вызываются, потому что идут на 3-м месте», — заявил Карпин ютуб-каналу «Фабрика Футбола».

Ранее Валерий Карпин также ответил на вопрос о том, как относится к некоторым заявлениям Александра Мостового в его адрес.