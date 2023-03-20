Габулов поделился мнением об интриге в РПЛ

Экс-вратарь сборной Россиивысказался об интриге в российской Премьер-лиге.

«Интрига, безусловно, есть. Всё зависит от того, насколько быстро "Зенит" выйдет из состояния спада. Возможно, он краткосрочен, а может быть, это только начало чего-то более сложного. Если предстоящие матчи питерцам выиграть не удастся, то нас ждёт интересный отрезок в РПЛ.

Но интрига ещё зависит от команд-преследователей, они не могут играть стабильно и агрессивно набирать очки. Это подогревало бы интригу ещё больше.

Так что в розыгрыше ещё 30 очков, и в течение этих десяти матчей может произойти всё что угодно. Поэтому никогда нельзя говорить, что всё уже решено, когда чемпионат математически не окончен», — сказал Габулов RT.

На первом месте в турнирной таблице РПЛ располагается «Зенит» с 48 очками в активе. Вторую строчку занимает «Ростов» (41), а на третьем месте «Спартак» (40).