Куртуа: «Реалу» можно забыть о чемпионстве

Голкипер «Реала»прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 26-го тура Ла Лиги и высказался о чемпионской гонке.

«О чемпионстве можно забыть? Да, мы должны быть честными. Конечно, мы никогда не сдадимся, но разница составляет уже четыре матча. Нет ничего невозможного, но сделать это будет очень сложно. Мы должны победить в Кубке Испании.

Мы показали хорошую игру. У них были шансы, и у нас тоже. Может, моментов было и не так много, но было достаточно подходов, однако не получилось ими воспользоваться. Жаль, что отменили наш гол. А потом соперник забил.

Мы не должны сдаваться. Впереди два очень хороших месяца. Уверен, что мы можем побороться за Кубок Испании. К тому же у нас есть Лига чемпионов, — цитирует Куртуа AS.

Календарь и таблица испанской Примеры

"Барселона" с 68 очками занимает первое место в турнирной таблице, "Реал" с 56 очками — на второй строчке.