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    Чалов: О сборной не думаю. Впереди — чилл

    Футбол Сборная России Футбол России ЦСКА Товарищеские матчи
    Нападающий ЦСКА Федор Чалов после матча с «Зенитом» (1:0) высказался по поводу непопадания в состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    Чалов стал автором победного гола в игре с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ.

    «Сейчас уже не думаю о непопадании в сборную России. Впереди три дня выходных — чилл. Затем готовимся к матчу с 2DROTS. Всё отлично», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

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    Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук и хавбек «Монако» пропустят товарищеские матчи с Ираном и Ираком из-за травм.

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