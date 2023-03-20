Чалов: О сборной не думаю. Впереди — чилл

Нападающий ЦСКАпосле матча с «Зенитом» (1:0) высказался по поводу непопадания в состав сборнойна товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

Чалов стал автором победного гола в игре с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ.

«Сейчас уже не думаю о непопадании в сборную России. Впереди три дня выходных — чилл. Затем готовимся к матчу с 2DROTS. Всё отлично», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук и хавбек «Монако» пропустят товарищеские матчи с Ираном и Ираком из-за травм.