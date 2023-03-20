ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Реал»Золотой гол Кессье. Сотая победа «Барсы» в Класико закончила чемпионскую гонку Ла Лиги
  • 08:00
    • Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе
  • 08:14
    • Рыбакина стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе
  • 00:58
    • «Барселона» вырвала победу у «Реала»
  • 00:46
    • «Ювентус» на выезде одолел «Интер»
  • 21:58
    • «Лацио» в большинстве одолел «Рому» в римском дерби
    Все новости спорта

    Анчелотти: «Реал» будет бороться до конца за победу в чемпионате

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Реал Мадрид
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча 26-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:2).

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Мы провели хорошую игру и заслужили победу. Есть вопрос по поводу незасчитанного гола. В конце матча мы все перепробовали, но потеряли концентрацию и пропустили.

    Очень хорошая игра. Матч был равным и конкурентным до самого завершения. Все решилось в мелочах, и мы считали, что игра останется за нами.

    Что касается незасчитанного гола, то мы должны принять эту ситуацию. У меня остались сомнения. Наверняка все по правилам. Но мы имеем право сомневаться. Будем бороться до конца за победу в чемпионате», — приводит слова Анчелотти AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» с 68 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реал» с 56 очками — на второй строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Фетисов-Арене» «Ак Барс» доведет ситуацию «Адмирала» до критической
  • «Адмирал» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • СКА доведет преимущество до максимально выгодного
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Стоит ждать голевого бартера
  • «Мирандес» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мирандес — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Питтсбург — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Укаран — Росарио
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Атлетико Ланус — Аргентинос Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Детройт — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры