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    Аллегри: У «Ювентуса» есть характер и решительность

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги победы над «Интером» (1:0) в 27-м туре Серии А.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Я благодарен команде за то, что смогу расслабиться во время паузы на матчи сборных, в ином случае ситуация была бы напряженной. Нужно побеждать, но также и наслаждаться следующими за матчем днями.

    Поэтому я говорил парням, что я уже немолод, так что давайте, пожалуйста, выиграем и не будем заставлять меня страдать. Они справились. Вся команда добилась прогресса.

    Мы защищались в едином ключе, не позволяли сопернику проходить к воротам. Нужно разобраться с последним пасом, но у этой команды есть характер и решительность.

    Люди, которые не находились в нашем положении, не могут понять, каково это — лишиться 15 очков. Но мы вышли в четвертьфинал Лиги Европы, в полуфинал Кубка Италии и сохранили страсть», — цитирует Аллегри Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» набрал 41 очко и закрепиться на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. У «Интера» 50 пунктов и третья строчка.

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