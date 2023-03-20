Аллегри: У «Ювентуса» есть характер и решительность

Главный тренер «Ювентуса»подвел итоги победы над «Интером» (1:0) в 27-м туре Серии А.

«Я благодарен команде за то, что смогу расслабиться во время паузы на матчи сборных, в ином случае ситуация была бы напряженной. Нужно побеждать, но также и наслаждаться следующими за матчем днями.

Поэтому я говорил парням, что я уже немолод, так что давайте, пожалуйста, выиграем и не будем заставлять меня страдать. Они справились. Вся команда добилась прогресса.

Мы защищались в едином ключе, не позволяли сопернику проходить к воротам. Нужно разобраться с последним пасом, но у этой команды есть характер и решительность.

Люди, которые не находились в нашем положении, не могут понять, каково это — лишиться 15 очков. Но мы вышли в четвертьфинал Лиги Европы, в полуфинал Кубка Италии и сохранили страсть», — цитирует Аллегри Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» набрал 41 очко и закрепиться на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. У «Интера» 50 пунктов и третья строчка.