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    «Ювентус» на выезде одолел «Интер»

    «Интер» — «Ювентус»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Интер
    В матче 27-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях оказался сильнее «Интера» со счетом 1:0.

    Филип Костич
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    Филип Костич

    Судьбу противостояния решил точный удар Филипа Костича с передачи Адриена Рабио на 23-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Ювентус 0:1
    Гол: 0:1 Филип Костич (23') Интер: Андре Онана, Маттео Дармиан (Хоакин Корреа, 79'), Стефан де Врей, Франческо Ачерби, Дензел Дюмфрис (Рауль Белланова, 83'), Николо Барелла (Генрих Мхитарян, 63'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко (Danilo D`Ambrosio, 63'), Ромелу Лукаку (Эдин Джеко, 79'), Лаутаро Мартинес Ювентус: Душан Влахович, Матиас Соуле (Федерико Кьеза, 66'), Филип Костич, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Николо Фаджоли, Маттиа Де Шильо (Хуан Куадрадо, 75'), Данило, Бремер, Федерико Гатти, Войцех Щенсны Предупреждения: Николо Барелла (30'), Федерико Гатти (31'), Адриен Рабьо (71'), Данило (88'), Леандро Паредес (90 + 1'), Danilo D`Ambrosio (90 + 7')

    Календарь и таблица Серии А

    Победа позволила «Ювентусу» набрать 41 очко и закрепиться на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. У «Интера» 50 пунктов и третья строчка.

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