«Интер» — «Ювентус»: счет матча 0:1, обзор гола

Филип Костич Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил точный удар Филипа Костича с передачи Адриена Рабио на 23-й минуте.
Футбол. Италия. Серия А
Интер — Ювентус 0:1
Гол: 0:1 Филип Костич (23') Интер: Андре Онана, Маттео Дармиан (Хоакин Корреа, 79'), Стефан де Врей, Франческо Ачерби, Дензел Дюмфрис (Рауль Белланова, 83'), Николо Барелла (Генрих Мхитарян, 63'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко (Danilo D`Ambrosio, 63'), Ромелу Лукаку (Эдин Джеко, 79'), Лаутаро Мартинес Ювентус: Душан Влахович, Матиас Соуле (Федерико Кьеза, 66'), Филип Костич, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Николо Фаджоли, Маттиа Де Шильо (Хуан Куадрадо, 75'), Данило, Бремер, Федерико Гатти, Войцех Щенсны Предупреждения: Николо Барелла (30'), Федерико Гатти (31'), Адриен Рабьо (71'), Данило (88'), Леандро Паредес (90 + 1'), Danilo D`Ambrosio (90 + 7')
Победа позволила «Ювентусу» набрать 41 очко и закрепиться на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. У «Интера» 50 пунктов и третья строчка.