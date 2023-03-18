начнут матч в 18:00 в чемпионате Англии по футболу, 18.03.2023.

Последний матч между собой: Тоттенхэм — Саутгемптон 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Тоттенхэм»).

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