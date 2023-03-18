Родриго Гоэс рассказал, кто из партнеров по команде влияет на него

Нападающийвысказался о партнерах по команде и о том, кто на него больше всего влияет.

«Я многому учусь у Карима [Бензема] каждый день, он много со мной общается. Играть с ним — одно удовольствие, для меня он лучший в мире.

Лука [Модрич] — ещё один человек, который всегда со мной общается, он всегда даёт мне советы, потому что он уже многое повидал в футболе, много всего выиграл, и я хочу научиться тому же, что делает он.

Анчелотти? Это человек, с которым у меня очень хорошие отношения, отличный тренер, и он всегда мне помогает», — приводит слова футболиста clubdeldeportista.com.

Родриго сыграл 22 игры за «Реал» в нынешнем сезоне, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.