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    «Локомотив» — «Краснодар»: стартовые составы команд

    «Локомотив» — «Краснодар»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч 20-го тура чемпионата России.

    «Локомотив» — «Краснодар»
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    «Локомотив» — «Краснодар»

    «Локомотив»: Лантратов, Смольников, Кузьмичев, Конти, Тикнизян, Баринов, Карпуска, Миранчук, Камано, Пиняев, Дзюба.

    Запасные:     Худяков, Митров, Живоглядов, Погостнов, Митай, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Щетинин, Игнатьев, Глушенков, Раков.

    «Краснодар»: Агкацев, Волков, Кайо, Алонсо, Рамирес, Баньяц, Сперцян, Кади, Дэвид, Олусегун, Кордоба.

    Запасные: Сафонов, Штепа, Петров, Сорокин, Пивоваров, Литвинов, Ахметов, Черников, Кривцов, Батчи, Кевин Пина.

    Встреча начнется 19:30 по московскому времени. Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Локомотив» — «Краснодар».

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