«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз, составы, коэффициенты

«Локомотив» — «Краснодар» Фото: globallookpress.com
«Локомотив»: Лантратов, Смольников, Кузьмичев, Конти, Тикнизян, Баринов, Карпуска, Миранчук, Камано, Пиняев, Дзюба.
Запасные: Худяков, Митров, Живоглядов, Погостнов, Митай, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Щетинин, Игнатьев, Глушенков, Раков.
«Краснодар»: Агкацев, Волков, Кайо, Алонсо, Рамирес, Баньяц, Сперцян, Кади, Дэвид, Олусегун, Кордоба.
Запасные: Сафонов, Штепа, Петров, Сорокин, Пивоваров, Литвинов, Ахметов, Черников, Кривцов, Батчи, Кевин Пина.
Встреча начнется 19:30 по московскому времени. Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Локомотив» — «Краснодар».