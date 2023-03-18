Баринов: В раздевалке получили люлей — хорошо, что смогли перевернуть исход матча

Полузащитник московскогодал свой комментарий относительно матча против(3:2).

«В раздевалке получили люлей. На второй тайм вышли с другим настроем, поэтому и выиграли, не знаю, с чем это связано. Мы начинаем первый тайм вообще безобразно. Видимо, надо в нас разобраться. Со "Спартаком" кубковый матч играли ужасно, с "Акроном" тоже и сегодня.

Хорошо, что смогли перевернуть исход матча. Все молодцы, бились, это очень важные три очка. Мы начали с трех побед и постараемся на этом не останавливаться.

Можете записать автогол, мне без разницы. Главное — мы выиграли и заработали три очка.

История с дисквалификацией нисколько не влияла. Я никак не реагировал. Что случилось, то случилось. Мы двигаемся дальше.

Считаю, что удаление у нас произошло из‑за глупого фола. Оставили команду вдесятером, когда можно было спокойно доиграть и довести матч до победы. Я особо не видел момент, приду после игры и поговорю. Насколько я знаю, судье подсказал резервный арбитр», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в активе. «Краснодар» располагается на 8-й строчке (29).