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    Баринов: В раздевалке получили люлей — хорошо, что смогли перевернуть исход матча

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    Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов дал свой комментарий относительно матча против «Краснодара» (3:2).

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «В раздевалке получили люлей. На второй тайм вышли с другим настроем, поэтому и выиграли, не знаю, с чем это связано. Мы начинаем первый тайм вообще безобразно. Видимо, надо в нас разобраться. Со "Спартаком" кубковый матч играли ужасно, с "Акроном" тоже и сегодня.

    Хорошо, что смогли перевернуть исход матча. Все молодцы, бились, это очень важные три очка. Мы начали с трех побед и постараемся на этом не останавливаться.

    Можете записать автогол, мне без разницы. Главное — мы выиграли и заработали три очка.

    История с дисквалификацией нисколько не влияла. Я никак не реагировал. Что случилось, то случилось. Мы двигаемся дальше.

    Считаю, что удаление у нас произошло из‑за глупого фола. Оставили команду вдесятером, когда можно было спокойно доиграть и довести матч до победы. Я особо не видел момент, приду после игры и поговорю. Насколько я знаю, судье подсказал резервный арбитр», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в активе. «Краснодар» располагается на 8-й строчке (29).

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