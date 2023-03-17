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    Поттер: Мы постараемся выиграть Лигу чемпионов

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    Наставник «Челси» Грэм Поттер высказался о предстоящих матчах с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Грэм Поттер
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    Грэм Поттер

    «Ощущаю воодушевление. Я говорил, что мы постараемся выиграть Лигу чемпионов, и я уверен, что то же самое планируют и остальные семь команд. Мы сосредоточимся на "Реале", когда придет время, но на данный момент мы сконцентрированы на "Эвертоне".

    Я не знаю Анчелотти лично, но я играл против него, когда он был тренером "Эвертона". Он джентльмен. Я очень уважаю его и его карьеру. Победы в Лиге чемпионов, долголетие… это потрясающе, невероятно», — приводит слова Поттера Metro.

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