«Спартак» может подписать мексиканского вингера

рассматривает возможность подписания атакующего полузащитника мексиканского клуба «Тигрес»

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Раймундо Фульхенсио Фото: tigres.com.mx

По информации LigaTV, 23-летний футболист готов переехать в Россию в том случае, если ему предложат контракт на 500 тысяч евро в год.

Помимо «Спартака», мексиканцем интересуется еще один клуб российской Премьер-лиги.

Отмечается, что «Тигрес» хочет получить за Фульхенсио около трех миллионов евро.

Фульхенсио забил два гола и сделал шесть результативных передач в 62 матчах за «Тигрес».

Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Фульхенсио в 2,5 миллиона евро.