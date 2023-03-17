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    «Спартак» может подписать мексиканского вингера

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    «Спартак» рассматривает возможность подписания атакующего полузащитника мексиканского клуба «Тигрес» Раймундо Фульхенсио.

    Раймундо Фульхенсио
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    Раймундо Фульхенсио

    По информации LigaTV, 23-летний футболист готов переехать в Россию в том случае, если ему предложат контракт на 500 тысяч евро в год.

    Помимо «Спартака», мексиканцем интересуется еще один клуб российской Премьер-лиги.

    Отмечается, что «Тигрес» хочет получить за Фульхенсио около трех миллионов евро.

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    • Фульхенсио забил два гола и сделал шесть результативных передач в 62 матчах за «Тигрес».

    Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Фульхенсио в 2,5 миллиона евро.

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