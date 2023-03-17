«Спартак» может подписать мексиканского вингера

Раймундо Фульхенсио Фото: tigres.com.mx
По информации LigaTV, 23-летний футболист готов переехать в Россию в том случае, если ему предложат контракт на 500 тысяч евро в год.
Помимо «Спартака», мексиканцем интересуется еще один клуб российской Премьер-лиги.
Отмечается, что «Тигрес» хочет получить за Фульхенсио около трех миллионов евро.
Фульхенсио забил два гола и сделал шесть результативных передач в 62 матчах за «Тигрес».
Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Фульхенсио в 2,5 миллиона евро.