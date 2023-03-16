Уткин: У судьи матча «Зенит» — «Динамо» стул один — жидкий

Известный комментаторвысказался о судействе в матче 1/4 финала Кубка России(1:1, 4:5 — по пенальти).

«Есть такое выражение — усидеть на двух стульях. Часто употребляется в отношении судей. Как-то надо не то чтоб прям угодить двум сторонам, но…

По итогам матча "Зенит" — "Динамо" в Кубке России надо признать, что у судьи на "Конфорка-Арене" стул один. И он жидкий», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, на 63-й минуте арбитр Евгений Кукуляк не стал назначать пенальти в ворота «Зенита» после того, как Клаудиньо ударил в своей штрафной форварда московского клуба Константина Тюкавина.