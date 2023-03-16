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    Уткин: У судьи матча «Зенит» — «Динамо» стул один — жидкий

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    Известный комментатор Василий Уткин высказался о судействе в матче 1/4 финала Кубка России «Зенит»«Динамо» (1:1, 4:5 — по пенальти).

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Есть такое выражение — усидеть на двух стульях. Часто употребляется в отношении судей. Как-то надо не то чтоб прям угодить двум сторонам, но…

    По итогам матча "Зенит" — "Динамо" в Кубке России надо признать, что у судьи на "Конфорка-Арене" стул один. И он жидкий», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.

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