Уткин: У судьи матча «Зенит» — «Динамо» стул один — жидкий

Василий Уткин Фото: globallookpress.com
«Есть такое выражение — усидеть на двух стульях. Часто употребляется в отношении судей. Как-то надо не то чтоб прям угодить двум сторонам, но…
По итогам матча "Зенит" — "Динамо" в Кубке России надо признать, что у судьи на "Конфорка-Арене" стул один. И он жидкий», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, на 63-й минуте арбитр Евгений Кукуляк не стал назначать пенальти в ворота «Зенита» после того, как Клаудиньо ударил в своей штрафной форварда московского клуба Константина Тюкавина.