Орлов: «Зенит» что-то утерял, не хватает концентрации

Комментаторвысказался об игровых проблемахпосле поражения от(1:1, 4:5 — пенальти) в матче 1/4 финала Кубка России.

«Конечно, отсутствие Барриоса сказывается. И против ЦСКА он тоже не сыграет. Серьезная проблема. Кто его заменит? Кузяев? Не уверен... Далер играет с опущенной головой. Где драйв? С ним нужно разговаривать. Просто бегает, отрабатывает повинность. Сейчас Кузяев не является лидером. Вчера вел игру Вендел. К нему вопросов нет. Клаудиньо? Были удачные действия, но бразилец еще набирает форму.

Вот все говорили, что "Зенит" фактически чемпион, отрыв от "Спартака" — 8 очков. Но давайте посмотрим, как команда Семака сыграет с ЦСКА. Это будет в определенной степени час икс.

Бросается в глаза небрежность... Не хватает концентрации. Что-то "Зенит" утерял... И с "Факелом" могли не добиться победы. Повезло. Игроки уже должны взяться сами за себя. Против "Динамо" надо было убыстрять игру, а некем», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».