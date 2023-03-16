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    Орлов: «Зенит» что-то утерял, не хватает концентрации

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игровых проблемах «Зенита» после поражения от «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти) в матче 1/4 финала Кубка России.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Конечно, отсутствие Барриоса сказывается. И против ЦСКА он тоже не сыграет. Серьезная проблема. Кто его заменит? Кузяев? Не уверен... Далер играет с опущенной головой. Где драйв? С ним нужно разговаривать. Просто бегает, отрабатывает повинность. Сейчас Кузяев не является лидером. Вчера вел игру Вендел. К нему вопросов нет. Клаудиньо? Были удачные действия, но бразилец еще набирает форму.

    Вот все говорили, что "Зенит" фактически чемпион, отрыв от "Спартака" — 8 очков. Но давайте посмотрим, как команда Семака сыграет с ЦСКА. Это будет в определенной степени час икс.

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    • Бросается в глаза небрежность... Не хватает концентрации. Что-то "Зенит" утерял... И с "Факелом" могли не добиться победы. Повезло. Игроки уже должны взяться сами за себя. Против "Динамо" надо было убыстрять игру, а некем», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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