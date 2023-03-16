ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанни Инфантино вручает Лионелю Месси кубок после победы на ЧМ-2022Больше матчей — больше денег! ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026, который вряд ли понравится игрокам
    Все новости спорта

    Конте: В будущем АПЛ станет как НБА

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм
    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о том, как сложно закрепиться в топ-4 английской Премьер-лиги. Он считает, что по итогам сезона это будет неплохой результат для его команды.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Несомненно, попасть в первую четверку — хорошее достижение для любого клуба лиги.

    Если заглянуть в таблицу, то можно увидеть, что значимые клубы, выигрывавшие крупные турниры, сейчас столкнулись с проблемами. Они пытаются попасть в зону Лиги чемпионов.

    В этом сезоне сделать это будет непросто. Не стоит забывать и о таких клубах, как "Брайтон", который находится в хорошей форме и обладает хорошим составом, "Брентфорд", который проводит выдающийся сезон. Также есть "Ньюкасл", "Ливерпуль", и про "Челси" не забывайте. "Юнайтед" тоже участвует в этой борьбе.

    Попадание в еврокубки станет хорошим достижением, как и в прошлом сезоне.

    Не забывайте, что "Ливерпуль" в прошлом сезоне до последнего претендовал на все трофеи. Мы говорим о большом клубе, привыкшем побеждать. И вот что может произойти за один сезон. Ситуация, в которой оказался "Ливерпуль", лишь подчеркивает сложность чемпионата.

    В будущем АПЛ станет как НБА, так что нужно быть готовыми, чтобы не остаться без трофеев и места в еврокубках», — сказал Конте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Байер» у «Ференцвароша» и во второй игре?
  • «Ференварош» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Отыграется ли «Фенербахче» против «Севильи»?
  • «Фенербахче» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Доностьяррас» переиграют «Рому»
  • «Реал Сосьедад» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Фенербахче — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ницца — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вест Хэм — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры