Конте: В будущем АПЛ станет как НБА

Главный тренер «Тоттенхэма»высказался о том, как сложно закрепиться в топ-4 английской Премьер-лиги. Он считает, что по итогам сезона это будет неплохой результат для его команды.

«Несомненно, попасть в первую четверку — хорошее достижение для любого клуба лиги.

Если заглянуть в таблицу, то можно увидеть, что значимые клубы, выигрывавшие крупные турниры, сейчас столкнулись с проблемами. Они пытаются попасть в зону Лиги чемпионов.

В этом сезоне сделать это будет непросто. Не стоит забывать и о таких клубах, как "Брайтон", который находится в хорошей форме и обладает хорошим составом, "Брентфорд", который проводит выдающийся сезон. Также есть "Ньюкасл", "Ливерпуль", и про "Челси" не забывайте. "Юнайтед" тоже участвует в этой борьбе.

Попадание в еврокубки станет хорошим достижением, как и в прошлом сезоне.

Не забывайте, что "Ливерпуль" в прошлом сезоне до последнего претендовал на все трофеи. Мы говорим о большом клубе, привыкшем побеждать. И вот что может произойти за один сезон. Ситуация, в которой оказался "Ливерпуль", лишь подчеркивает сложность чемпионата.

В будущем АПЛ станет как НБА, так что нужно быть готовыми, чтобы не остаться без трофеев и места в еврокубках», — сказал Конте.