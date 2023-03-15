Титов: Второе место «Спартака» уже станет неплохим достижением

Бывший капитанвысказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

«По силам ли "Спартаку" обойти "Зенит"? Очный поединок с "Зенитом" состоится только в мае, когда, возможно, интрига в чемпионской гонке будет, к сожалению, убита. "Спартак" может обойти питерцев, только если те проиграют три матча. Возможно ли это?

В теории все реально. Но мы же видим, что "Зенит" включается, когда это необходимо, и добивается результата, победы. Особенно у себя дома. Так что второе место "Спартака" уже станет неплохим достижением. Хотя, конечно, всегда хочется большего», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ после 19 туров.