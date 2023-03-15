Гендиректор «Интера» высказал мнение о жребии четвертьфинала ЛЧ

Генеральный директорвысказался о предстоящем жребии 1/4 финала Лиги чемпионов.

«С одной стороны, нам нужен очень престижный соперник, а с другой — наилучшая возможность выхода в следующий раунд. Посмотрим, что для нас приготовит жеребьёвка.

Лига чемпионов — это турнир на вылет, а не настоящий чемпионат, поэтому мы должны быть хорошо готовы к одной конкретной игре, чтобы пройти дальше, а также нам необходима удача», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» прошел «Порту» с общим счетом 1:0.