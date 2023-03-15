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    Гендиректор «Интера» высказал мнение о жребии четвертьфинала ЛЧ

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    Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о предстоящем жребии 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Джузеппе Маротта
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    Джузеппе Маротта

    «С одной стороны, нам нужен очень престижный соперник, а с другой — наилучшая возможность выхода в следующий раунд. Посмотрим, что для нас приготовит жеребьёвка.

    Лига чемпионов — это турнир на вылет, а не настоящий чемпионат, поэтому мы должны быть хорошо готовы к одной конкретной игре, чтобы пройти дальше, а также нам необходима удача», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

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