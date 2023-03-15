начнут матч в 22:30 в АПЛ, 15.03.2023.

Последний матч между собой: Кристал Пэлас — Брайтон энд Хоув Альбион 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

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