Себальос рассказал о своем будущем в мадридском «Реале»

Полузащитник мадридскогорассказал о возможном продлении контракта с «королевским» клубом.

«Я хочу играть в футбол, и хочу, чтобы меня оценивали по уровню моей игры на поле. Не хочу получать новый контракт, если этого не заслуживаю и не хочу перехода в другую команду, если не заслуживаю этого. Хочу наслаждаться футболом.

Три месяца контракта? Хочу доиграть их, а когда они подойдут к концу, встречусь со своим агентом, семьёй, чтобы выбрать лучший вариант. Мне нужен новый контракт лишь в том случае, если правление и тренерский штаб решит, что я подхожу для "Реала".

Сейчас самое главное — использовать любое игровое время, чтобы показать, что хочу играть за эту команду», — приводит слова Себальоса AS.

Действующий контракт полузащитника с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Себальос провел 18 матчей в Примере и сделал одну голевую передачу.