ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарВремя взрослеть. Неймару пора переосмыслить и перезагрузить карьеру
    Все новости спорта

    Месси готов играть в Саудовской Аравии за 600 млн евро в год

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассматривает Саудовскую Аравию как один из вариантов продолжения карьеры.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    Аргентинец знает, что в его переходе заинтересован «Аль-Хиляль».

    По информации El Chiringuito TV, отец Месси сообщил хозяевам «Аль-Хиляля», что семикратный обладатель «Золотого мяча» готов играть в Саудовской Аравии за 600 миллионов евро в год.

  • Пора на покой? Завершение карьеры будет лучшим выбором для Месси, чем остаться в ПСЖ
  • Переход в ПСЖ был катастрофой для карьеры аргентинцы, но остаться там будет еще хуже
  • 11/03/2023

    • Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».

    Напомним, в конце декабря Криштиану Роналду перешел в другой клуб из Саудовской Аравии — «Аль-Наср». Португалец зарабатывает 200 миллионов евро за сезон.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Манчестер Сити» с «Лейпцигом»?
  • «Манчестер Сити» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Выйдет ли «Интер» в четвертьфинал Лиги чемпионов?
  • «Порту» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Зверев может остановить нервного Медведева
  • Медведев — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.15
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Порту — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Реал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Наполи — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Оклахома — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры