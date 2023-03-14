Месси готов играть в Саудовской Аравии за 600 млн евро в год

Нападающий «Пари Сен-Жермен»рассматривает Саудовскую Аравию как один из вариантов продолжения карьеры.

Аргентинец знает, что в его переходе заинтересован «Аль-Хиляль».

По информации El Chiringuito TV, отец Месси сообщил хозяевам «Аль-Хиляля», что семикратный обладатель «Золотого мяча» готов играть в Саудовской Аравии за 600 миллионов евро в год.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».

Напомним, в конце декабря Криштиану Роналду перешел в другой клуб из Саудовской Аравии — «Аль-Наср». Португалец зарабатывает 200 миллионов евро за сезон.