Месси готов играть в Саудовской Аравии за 600 млн евро в год

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Аргентинец знает, что в его переходе заинтересован «Аль-Хиляль».
По информации El Chiringuito TV, отец Месси сообщил хозяевам «Аль-Хиляля», что семикратный обладатель «Золотого мяча» готов играть в Саудовской Аравии за 600 миллионов евро в год.
Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».
Напомним, в конце декабря Криштиану Роналду перешел в другой клуб из Саудовской Аравии — «Аль-Наср». Португалец зарабатывает 200 миллионов евро за сезон.