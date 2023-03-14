Азар заявил, что не собирается уходить из «Реала»

подтвердил, что не намерен покидать мадридский «Реал» этим летом.

Сообщалось, что «Реал» надеется продать Азара.

«Я хотел бы остаться в "Реале". Я всегда говорил об этом. Надеюсь, что у меня еще будет возможность показать, что я по-прежнему способен приносить пользу.

Знаю, что у людей есть сомнения по этому поводу. Надеюсь, что у меня будет еще один шанс», — приводит слова бельгийца известный журналист Фабрицио Романо.

Соглашение Азара с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. Зарплата 32-летнего футболиста составляет 450 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Испании три матча, в которых не отметился результативными действиями.