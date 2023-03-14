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    Азар заявил, что не собирается уходить из «Реала»

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    Эден Азар подтвердил, что не намерен покидать мадридский «Реал» этим летом.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    Сообщалось, что «Реал» надеется продать Азара.

    «Я хотел бы остаться в "Реале". Я всегда говорил об этом. Надеюсь, что у меня еще будет возможность показать, что я по-прежнему способен приносить пользу.

    Знаю, что у людей есть сомнения по этому поводу. Надеюсь, что у меня будет еще один шанс», — приводит слова бельгийца известный журналист Фабрицио Романо.

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  • 02/03/2023

    • Соглашение Азара с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. Зарплата 32-летнего футболиста составляет 450 тысяч евро в неделю.

    В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Испании три матча, в которых не отметился результативными действиями.

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