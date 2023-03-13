Комличенко: С Ираном точно будет интересно, а с Ираком вообще супер

Нападающийвысказался о вызове в ряды национальной команды на мартовские товарищеские матчи.

«Что говорит Карпин? Ничего. Про сборную не общались вообще. До этого говорили о матче с "Пари НН" в чемпионате, сейчас — о матче в Кубке.

С Ираном точно будет интересно, они же на чемпионате мира играли. А с Ираком вообще супер — мы же давно не играли дома при своих болельщиках. Уверен, будет классная атмосфера на стадионе.

Очень хочу сыграть за сборную, это желание на 200%. Для начала только надо попасть в окончательный состав, а уже потом думать о голах. А то я сейчас рассказываю, а если не попаду?» — заявил Комличенко в комментарии «Матч ТВ».

Сборная России сыграет 2 товарищеских матча. Первую встречу команда Валерия Карпина проведет 23 марта со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.

Напомним, российские сборные и клубы были отстранена от участия в официальных международных матчах.