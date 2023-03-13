Канчельскис: Если Россию не хотят видеть в Европе, то надо искать что-то новое

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал новость о том, что главная команда страны примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

«Если Россию не хотят видеть в Европе, то надо искать что-то новое.

Уровень соперников? Давайте сначала сыграем и посмотрим, что произойдёт. Затем сделаем выводы: хороший там уровень или нет. В любом случае мы должны двигаться дальше, играть и бороться», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.