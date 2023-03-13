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    Гвардиола высказался об игре в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне и сравнил чемпионат Англии с другими европейскими топ-лигами.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Абсолютно прекрасный турнир, мне приятно в нём участвовать. Играют команды из разных уголков Европы. Мне нравится представлять наш клуб на разных стадионах континента.

    Оказывается ли на нас давление из-за того, что мы представляем Великобританию? "Челси" прошёл. Мы видим, что происходит с "Ливерпулем". Я не думаю о давлении из-за того, что мы защищаем честь Великобритании.

    Когда в четвертьфинал проходят три-четыре команды из одной страны, все говорят, что это лучшая лига. Но чемпионат Англии так же хорош, как и Испании, Германии, Италии.

    В этом соревновании, как и в Кубке Англии, важная каждая игра. Есть вещи, которые невозможно контролировать, но я не сторонник строить теории о том, что результат зависит от того, какую страну ты представляешь», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

    «Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ с 61-м баллом в активе.

    14 марта «горожане» сыграют ответный матч против «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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