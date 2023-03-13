Хави назвал де Йонга одним из лучших полузащитников в мире

Главный тренер «Барселоны»высоко оценил способности полузащитника каталонцев

«Френки де Йонг сейчас один из лучших полузащитников в мире. Он играет на невероятном уровне. Я счастлив, что у нас есть Фрэнки», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что полузащитник выступает за «сине-гранатовых» с лета 2019 года, перейдя из амстердамского «Аякса».

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В нынешнем сезоне чемпионата Испании де Йонг принял участие в 23 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.