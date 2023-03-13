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    Хави назвал де Йонга одним из лучших полузащитников в мире

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона
    Главный тренер «Барселоны» Хави высоко оценил способности полузащитника каталонцев Фрэнки де Йонга.

    Фрэнки де Йонг
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    Фрэнки де Йонг

    «Френки де Йонг сейчас один из лучших полузащитников в мире. Он играет на невероятном уровне. Я счастлив, что у нас есть Фрэнки», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

    Напомним, что полузащитник выступает за «сине-гранатовых» с лета 2019 года, перейдя из амстердамского «Аякса».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании де Йонг принял участие в 23 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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