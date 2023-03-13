«Челси» летом хочет продать 11 футболистов

Рахим Стерлинг Фото: globallookpress.com
По информации The Athletic, клуб из столицы Англии выставит на трансфер сразу 11 футболистов. Это Бен Чилуэлл, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Пьер-Эмерик Обамеянг, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Сесар Аспиликуэта, Конор Галлахер, Хаким Зиеш, Кай Хаверц и Рахим Стерлинг.
Напомним, что этой зимой «Челси» купил несколько игроков и потратил на них 329 миллионов евро.
В настоящий момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.