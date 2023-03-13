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    «Челси» летом хочет продать 11 футболистов

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    Во время летнего трансферного окна лондонский «Челси» хочет разгрузить зарплатную ведомость.

    Рахим Стерлинг
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    Рахим Стерлинг

    По информации The Athletic, клуб из столицы Англии выставит на трансфер сразу 11 футболистов. Это Бен Чилуэлл, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Пьер-Эмерик Обамеянг, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Сесар Аспиликуэта, Конор Галлахер, Хаким Зиеш, Кай Хаверц и Рахим Стерлинг.

    Напомним, что этой зимой «Челси» купил несколько игроков и потратил на них 329 миллионов евро.

    В настоящий момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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