ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Химки»Академики с тросточками. «Зенит» чуть не обострил борьбу в РПЛ
  • 18:56
    • МЮ в меньшинстве не смог победить «Саутгемптон»
  • 18:52
    • «Арсенал» крупно переиграл «Фулхэм»
  • 18:36
    • «Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд
  • 18:22
    • ЦСКА разгромил «Крылья Советов»
  • 15:59
    • Дубль Малкома помог «Зениту» переиграть «Химки»
    Все новости спорта

    Атлетик — Барселона: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.03.2023 в 23:00 начнется матч в Ла Лиге Атлетик — Барселона

    Футбол Примера (Ла Лига) Атлетик Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Атлетик и Барселона начнут матч в 23:00 в Ла Лиге, 12.03.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Барселона — Атлетик 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона». Коэффициент ставки — 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Атлетик — Барселона.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» угомонит басков
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Команда Карпина возьмет три очка
  • «Ростов» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Удержится ли «Рома» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Рома» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс 12 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рома — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Медведев — Ивашко
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Тампа — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры