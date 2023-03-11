Йоканович прокомментировал поражение от «Краснодара»

Главный тренер «Динамо»прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 19-го тура РПЛ.

«Мы хорошо действовали до удаления, у нас было много возможностей забить. Когда мы остались вдесятером, то стали играть менее остро, но все равно несколько раз добирались до штрафной соперника. Я не эксперт в судейских вопросах, но во втором голе "Краснодара" игрок, стоявший перед Шуниным, по моему мнению, был в явном офсайде.

Мы выпустили сначала Грулева, а потом поменяли Гладышева на Макарова в попытке добавить энергии на поле. Но не могу сказать, что это у нас получилось настолько хорошо, насколько мы ожидали», — приводит слова Йокановича пресс-служба клуба.