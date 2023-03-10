Клопп: Я был удивлен решением Фирмино покинуть «Ливерпуль»

Главный тренервысказал мнение о решении нападающего командыпокинуть клуб по окончанию нынешнего сезона.

«Да, он сказал мне. Удивлён? Да, немного, но я не был застигнут врасплох, на самом деле это нормально.

Всё могло пойти двумя путями, и это был один из них. И я это очень уважаю. Это совершенно нормально при таких длительных отношениях, которые сложились у нас и у Бобби с клубом, с большинством игроков и, конечно, с болельщиками.

Был довольно особенный матч. Мне понравился приём, который ему оказали, когда он вышел на поле в матче с "Манчестер Юнайтед".

Он рассказал мне, а потом ещё сказал: "Теперь я хочу довести эту замечательную историю до положительного конца". Итак, вот и всё. Он полностью здесь и полностью предан делу, насколько каждый может себе представить. И это всё, что нам нужно знать.

Сейчас нет времени на прощание или что-то подобное, для этого будет достаточно времени позже. Когда бы он ни вернулся, все знают, что эта песня ещё долго-долго будет звучать у всех в ушах, я почти уверен.

Думаю, что он один из тех игроков, что даже если бы он приехал с командой соперника, люди были бы действительно рады его видеть здесь», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Фирмино выступает за «мерсисайцев» с 2015 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл 18 матчей в АПЛ, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.