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    Фергюсон идет во главе рейтинга лучших тренеров по версии IFFHS

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    Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон возглавил рейтинг лучших тренеров мира с 1996 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

    Алекс Фергюсон
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    Алекс Фергюсон

    Организация основывала свой выбор на списках лучших тренеров года, которые она составляла с середины 1990. Баллы начислялись следующим образом: если в какой-то год специалист занимал в рейтинге первое место, то получал 20 баллов, второе — 19 и так далее.

    Топ-10 лучших тренеров мира с 1996 года

    1. Алекс Фергюсон (Шотландия) — 257 баллов;
    2. Жозе Моуринью (Португалия) — 242;
    3. Хосеп Гвардиола (Испания) — 221;
    4. Арсен Венгер (Франция) — 211;
    5. Йоахим Лев (Германия) — 200;
    6. Карло Анчелотти (Италия) — 189;
    7. Висенте Дель Боске (Испания) — 175;
    8. Диего Симеоне (Аргентина) — 168;
    9. Марчелло Липпи (Италия) — 156;
    10. Дидье Дешам (Франция) — 164.

    В топ-50 лучших специалистов вошли 34 тренера из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 15 из Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и 1 из Конфедерации футбольных ассоциаций Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ).

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