Фергюсон идет во главе рейтинга лучших тренеров по версии IFFHS

Организация основывала свой выбор на списках лучших тренеров года, которые она составляла с середины 1990. Баллы начислялись следующим образом: если в какой-то год специалист занимал в рейтинге первое место, то получал 20 баллов, второе — 19 и так далее.
Топ-10 лучших тренеров мира с 1996 года
1. Алекс Фергюсон (Шотландия) — 257 баллов;
2. Жозе Моуринью (Португалия) — 242;
3. Хосеп Гвардиола (Испания) — 221;
4. Арсен Венгер (Франция) — 211;
5. Йоахим Лев (Германия) — 200;
6. Карло Анчелотти (Италия) — 189;
7. Висенте Дель Боске (Испания) — 175;
8. Диего Симеоне (Аргентина) — 168;
9. Марчелло Липпи (Италия) — 156;
10. Дидье Дешам (Франция) — 164.
В топ-50 лучших специалистов вошли 34 тренера из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 15 из Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и 1 из Конфедерации футбольных ассоциаций Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ).