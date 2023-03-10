Фергюсон идет во главе рейтинга лучших тренеров по версии IFFHS

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед»возглавил рейтинг лучших тренеров мира с 1996 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Организация основывала свой выбор на списках лучших тренеров года, которые она составляла с середины 1990. Баллы начислялись следующим образом: если в какой-то год специалист занимал в рейтинге первое место, то получал 20 баллов, второе — 19 и так далее.

Топ-10 лучших тренеров мира с 1996 года

1. Алекс Фергюсон (Шотландия) — 257 баллов;

2. Жозе Моуринью (Португалия) — 242;

3. Хосеп Гвардиола (Испания) — 221;

4. Арсен Венгер (Франция) — 211;

5. Йоахим Лев (Германия) — 200;

6. Карло Анчелотти (Италия) — 189;

7. Висенте Дель Боске (Испания) — 175;

8. Диего Симеоне (Аргентина) — 168;

9. Марчелло Липпи (Италия) — 156;

10. Дидье Дешам (Франция) — 164.

В топ-50 лучших специалистов вошли 34 тренера из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 15 из Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и 1 из Конфедерации футбольных ассоциаций Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ).