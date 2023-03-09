Непомнящий: Перенести матч сборной России в Санкт-Петербург — разумное решение

Известный российский тренеробъяснил, почему будет лучше провести матч сборной России с Ираком в Санкт-Петербурге, а не в Сочи.

«Если честно, в Санкт-Петербурге комфортнее играть матчи, чем в Сочи. На "Газпром Арене" лучше газон, есть крыша — это значительные преимущества.

Думаю, что и болельщиков придёт побольше. Сейчас такое время, что на первом месте стоит комфорт для болельщиков и всех игроков.

В Сочи и в Ростове сейчас не очень хорошие поля, поэтому пусть играют в Питере. Перенести матч — разумное решение», — сказал Непомнящий Чемпионату.

Сборная России проведет 2 товарищеских матча. Национальная команда сыграет со сборной Ирана 23 марта в Тегеране, а 26 марта россияне встретятся с Ираком в Санкт-Петербурге.