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    Фердинанд: Я был бы не против, если «Ман Юнайтед» подпишет Кейна или Осимхена

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    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о возможных трансферах клуба ближайшим летом. Англичанин назвал отличным вариантом подписания нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейн или форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

    Рио Фердинанд
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    Рио Фердинанд

    «Я думаю, что "Юнайтед" хочет подписать нападающего, в этом нет никаких секретов. Вегорст, вероятно, был краткосрочным вариантом, хотя я думаю, что он многое предложил команде и делает всё, что хотел бы тренер.

    В глаза бросаются два варианта. Виктор Осимхен — чистая "девятка"! Он, возможно, сейчас в лучшей форме, чем кто-либо в мире. Также люди говорят о Гарри Кейне, возможно, в ближайшее время он начнёт переговоры о контракте с "Тоттенхэмом", или, возможно, он захочет перейти в другой клуб.

    Я был бы не против, если клуб возьмёт кого-то из этих двоих. Думаю, что трансфер "девятки", которая может забивать 20–25 голов за сезон — это то, к чему стремится клуб», — приводит слова Фердинанда William Hill.

    В нынешнем сезоне Гарри Кейн сыграл 26 матчей за «Тотенхэм» в АПЛ, забил 18 голов и сделал 2 голевые передачи. Осимхен провел 21 встречу за «Наполи» в Серии А, забил 19 голов и отметился тремя результативными передачами.

    «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 49-ю очками в активе.

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