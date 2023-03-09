«МЮ» готов заплатить больше 100 млн евро за полузащитника «Реала»

рассматривает возможность приобретения полузащитника мадридского «Реала»

По информации Fichajes, английский клуб готов предложить за французского футболиста больше 100 миллионов евро.

Отмечается, что кандидатуру Камавинга руководству «МЮ» предложил Каземиро, выступавший за «Реал» до переезда на «Олд Траффорд» в августе прошлого года.

В текущем сезоне 20-летний Камавинга провел в чемпионате Испании 24 матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Камавинга перешел в «Реал» летом 2021 года из французского «Ренна» за 40 миллионов евро.