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    Карасев: Азия? Лучше, чем ЛЧ, для меня нет

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    Российский арбитр Сергей Карасёв ответил на вопрос о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

    Сергей Карасёв
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    Сергей Карасёв

    «Если бы это был свершившийся факт, то нам что-то объяснили и мы бы стали получать информацию от коллег из Азии. Контакты есть — можно было бы расспросить. Мы понимаем, что Лигу чемпионов в ближайшее время судить не будем. Пошли разговоры про Азию. Как руководство решит — так и будет. Лично я, конечно, хотел бы работать на матчах Лиги чемпионов. Все хотят быть там.

    Я не могу выбрать путь. От мнения арбитра что-то зависит? Руководство лучше знает политическую обстановку. У них больше информации, они в контакте с ФИФА и УЕФА. От нас тут мало что зависит — и от судей, и от футболистов. Но если вы спрашиваете меня о соревнованиях, то лучше турнира, чем Лига чемпионов для меня просто нет. Там все звёзды выступают. Я судил матчи ЛЧ и скучаю по ним. У меня от гимна турнира идут мурашки по коже. Я ребёнком записывал на кассеты VHS хайлайты с голосом Юрия Альбертовича. Это уже в крови. Один раз посмотрел Лигу чемпионов, и ты ей болеешь», — приводит слова Карасева «Чемпионат».

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