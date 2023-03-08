Конте о матче с «Миланом»: После финального свистка не должно быть сожалений

Главный тренер «Тоттенхэма»поделился мыслями от ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом», которая состоится 8 марта в 23:00 мск в Лондоне.

«У нас есть большие возможности, и мы должны чувствовать всю среду вокруг: игроков, персонал, клуб и особенно болельщиков, которые остаются вместе с нами с самого начала и до конца. Потом, после финального свистка, не должно быть сожалений. Я попросил об этом всех своих игроков.

Прежде всего, мы должны помнить, что мы играем против команды, которая в прошлом сезоне выиграла чемпионат Италии. У них много хороших игроков, способных использовать пространство в контратаках, особенно это касается Тео Эрнандеса и Леау, а также Оливье Жиру — все они очень сильные. Это будет тяжелая игра, мы это знаем. В то же время мы хотим попытаться пройти в следующий раунд», — приводит слова Конте официальный сайт лондонского клуба.

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